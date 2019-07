Morawiecki oszalał! Rozda młodym 1 mld zł w tym roku i 2,5 mld zł w roku przyszłym! Eksperci: „To projekt pisany na kolanie, na polityczne zamówienie”

W program zerowego PiT-u dla osób do 26. roku życia jeszcze w tym roku zaangażujemy około 1 mld zł, w przyszłym roku będzie to co najmniej 2,5 mld zł – oznajmił premier Mateusz Morawiecki.

Premier przekonywał, że jest to projekt, który „ma na celu zwiększyć szanse, poprawić perspektywy tak, żeby możliwości młodych ludzi w Polsce były coraz lepsze, takie jak ich odpowiedników na zachodzie.”

Zdaniem premiera przez ostatnie lata z Polski do państw zachodnich wyjechało 1,7 mln mieszkańców. Morawiecki ocenił, że „młodzi mają trudniej na rynku pracy, na wejście w życie dorosłe”.

– Budowanie ich kariery wiąże się z możliwościami na pozyskanie pierwszych środków na wynajem mieszkania, na wpłatę rat na mieszkanie, na złożenie rodziny. To kosztuje, chcemy młodym ludziom chociaż trochę pomóc. Ten program to jest zerowy PiT, ale 100 proc. szansy dla młodych na lepsza przyszłość w Polsce – przekonywał premier.

Poinformował, że z projektu skorzysta 2 mln młodych w Polsce. – To wielkie prawdopodobieństwo, że oni zostaną tutaj w Polsce, że nie zdecydują się na emigrację. Wypychanie młodych się skończy, musi się skończyć, młodzi muszą chcieć zostać w Polsce – przekonywał.

Projekt pisany na kolanie, na polityczne zamówienie – jak go określają eksperci wytykający mu wiele niedociągnięć – będzie kosztował tylko w ciągu dwóch lat co najmniej 3,5 mld zł. Jak bowiem poinformował premier Morawiecki, rząd zaangażuje w „Bez PiT-u dla młodych” jeszcze w tym roku około 1 mld zł, a w przyszłym roku – co najmniej 2,5 mld zł.

Źródło PAP