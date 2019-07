Nie tylko węgiel. Rząd PiS importuje z Rosji na potęgę inny surowiec, mimo że mamy go pod dostatkiem

Okazuje się, że rząd PiS w praktyce jest jednym z najbardziej prorosyjskich rządów od czasu formalnego upadku PRL. Rekordowe ilości węgla sprowadzanego z państwa Putina to mało. Dzisiaj wyszło na jaw, że Rosja odzyskała głos w Radzie Europy dzięki rządowi PiS, a teraz jeszcze okazuje się, że w ciągu roku ilość importowanej stali z Rosji do Polski również bije rekordy. I to mimo bogato rozwiniętych polskich fabryk.

– Dlaczego ArcelorMittal wstrzymuje produkcję w Krakowie? Głównie ze względu na wzrost importu stali z Rosji do Pl – w ub. r., jak twierdzi, o 269% Państwo #PiS – najlepszy klient Putina – napisał na Twitterze Andrzej Rzońca, wykładowca SGH i główny ekonomista PO.

Po sprawdzeniu informacji na stronie wspomnianej firmy okazuje się, że rzeczywiście nastąpił mega przyrost importowanej stali ze Wschodu. I to kosztem polskiej produkcji.

– ArcelorMittal Poland planuje tymczasowo wstrzymać pracę wielkiego pieca i stalowni w swoim krakowskim oddziale. Decyzja ta poprzedzona została szczegółową analizą rynku, która potwierdziła osłabienie popytu na stal. Jest ona także podyktowana rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz wysokim poziomem importu z krajów spoza Unii Europejskiej, a także bardzo wysokimi kosztami produkcji – czytamy w komunikacie ArcelorMittal z 6 maja.

– Polski rynek, z racji bliskości krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, zalewany jest stalą importowaną z niektórych z nich. Tylko w ubiegłym roku import wyrobów gorącowalcowanych z krajów WNP wzrósł o 500 tys. ton – trzykrotny wzrost rok do roku – zaznaczono.

– W czasach rządów PiS notujemy nie tylko rekordowy import węgla z Rosji, ale także – jak wynika z poniższego wpisu – kilkusetprocentowy wzrost importu rosyjskiej stali – podkreśla Krzysztof Bosak z Konfederacji.

I tak oto PiS działa wprost na niekorzyść społeczeństwa w Polsce i wspiera wprost gospodarkę Putina, ale w TVP Info oraz mediach fanatycznie go wspierających kreuje się na ugrupowanie antyrosyjskie. A Pelikany to łykają…

