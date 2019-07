Obudził się wulkan we Włoszech. Pożary i panika na wyspie. Są ofiary śmiertelne [VIDEO]

– Jedna osoba zginęła w wyniku gwałtownej aktywności wulkanu na włoskiej wyspie Stromboli – podały lokalne władze. Doszło tam do silnych eksplozji, po których uniosła się gęsta chmura dymu. Turyści wypoczywający na plaży rzucili się w panice do morza.

Burmistrz Wysp Liparyjskich Marco Giorgianni powiedział Ansie, że ofiara śmiertelna to turysta, który był na wycieczce w rejonie największej aktywności wulkanu.

– Był potężny wybuch, usłyszeliśmy huk, a potem podniosła się chmura dymu i palących się okruchów skalnych – mówili w mediach świadkowie kolejnej wyjątkowo mocnej aktywności wulkanicznej na wyspie w archipelagu Wysp Liparyjskich na Morzu Tyrreńskim. Wyspę tworzy czynny wulkan o wysokości ponad 900 metrów.

Według relacji turystów na Stromboli spadł niemal deszcz lapilli, czyli wulkanicznych cząstek. Wywołały one serię pożarów w różnych częściach wyspy.

#stromboli The explosion as the Skyline camera saw it. pic.twitter.com/Yw9oXPfkKX

— Alex Bogár (@AlexEtna) July 3, 2019