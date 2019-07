PILNE! Kopacz wybrana na wiceszefa unijnego parlamentu, a w PiS-ie wielki skowyt! Jak przekują to na hasło o „wielkim sukcesie polskiej dyplomacji”?

Ewa Kopacz została wybrana na wiceszefową unijnego parlamentu. – Dzięki swojemu doświadczeniu jako polityk i lekarz, wie, jak budować jedność i odnajdywać kompromisy – informuje Europejska Partia Ludowa.

– Ewa Kopacz wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego – informuje Platforma Obywatelska.

– Gratulujemy Ewie Kopacz, byłej premier Polski, która otrzymała silny mandat od europarlamentarzystów by podjąć funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dzięki swojemu doświadczeniu jako polityk i lekarz, wie, jak budować jedność i odnajdywać kompromisy – napisała na Twitterze Europejska Partia Ludowa.

– Dziękuję za zaufanie i oddane głosy. Postaram się jak najlepiej wypełniać funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego – napisała sama Kopacz.

Czekamy na zagrywki słowne ze strony TVP Info oraz mediów propartyjnych, jak przekują to na ogłoszenie „kolejnego sukcesu polskiego rządu”, których przecież każdego dnia jest co nie miara.

Congratulations to @EwaKopacz 🇵🇱, former Prime Minister of Poland, who received a strong mandate from MEPs to take up the role of Vice-President of the @Europarl_EN. Thanks to her experience as a politician and a doctor, she knows how to build unity and find compromises. pic.twitter.com/aP2tMoZlfX

— EPP Group (@EPPGroup) July 3, 2019