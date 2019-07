Po randce z Bieniukiem, gdzie niby miała zostać zgwałcona, współżyła z przyjacielem. Nowe, szokujące fakty w głośnej sprawie modelki i byłego męża Anny Przybylskiej

Ta saga trwa już kilka miesięcy. Były mąż Anny Przybylskiej na długo zapamięta noc z 12 na 13 kwietnia. Wtedy umówił się na randkę – to był jego ogromny błąd. Kobieta w mediach oskarżyła Jarosława Bieniuka o gwałt. Teraz mamy nowe informacje w tej sprawie.

Jarosław Bieniuk umówił się na randkę ze swoją wieloletnią znajomą, znaną w Sopocie z działalności sutenerskiej Sylwią Sz. Sportowiec miał uprawiać z nią seks. Tego samego dnia kobieta oskarżyła go o gwałt ze szczególnym okrucieństwem.

Jak podaje „Super Express” nieoficjalnie za łapówkę w wysokości 400 tysięcy złotych, była gotowa zrezygnować z zarzutu okrucieństwa i zostawić sam gwałt, zagrożony niższą karą.

Jak podaje fakt.pl Sylwia Sz. miała szantażować piłkarza, ale tabloid wypomina Bieniukowi, że ten jest sam sobie winien, bo zadawał się z „szemranym” towarzystwem.

Policja nie wycofała się z postawionych mu w kwietniu zarzutów o udostępnianie narkotyków osobom trzecim, a opinia publiczna też jakoś nie uwierzyła w wersję o magnezie, który rzekomo podawał Sylwii Sz. gdy uznał, że jest osłabiona.

Jak podaje „Super Express” kobieta nie działała sama. Aktywnie wspierał ją Marcin T. założyciel sopockiego klubu Zatoka Sztuki, który po 65 śledztwach dotyczących gwałtów na nieletnich oraz zmuszania ich do prostytucji, popadł w poważne kłopoty finansowe.

Jak się okazuje to on zawiózł kobietę na obdukcję, a następnie na komendę, żeby złożyła obciążające Bieniuka zeznania. Jak donosi tabloid, przed wyjściem z domu znaleźli jeszcze chwilę na seks!

Modelka miała zeznać, że po kilku odbytych stosunkach Bieniuk odwiózł ją taksówką do domu – relacjonuje gazeta. Tam odwiedził ją przyjaciel, który ją namówił, by pojechała do lekarza, a potem na policję.

Po „randce” z Bieniukiem, gdzie miała zostać rzekomo zgwałcona miała jeszcze ochotę na seks z przyjacielem?

Sprawa dalej jest w toku, zobaczymy jak to wszytko się skończy.

Źródło: Super Express