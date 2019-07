Postępy postępu. Francja będzie szkolić policjantów w dziedzinie walki… z homofobią!

„W obliczu rozprzestrzeniania się rasistowskich i homofobicznych wykroczeń wydaje się, że Marsylia znalazła odpowiednie rozwiązanie” – donoszą francuskie media i postulują objęcie tym pomysłem całej Francji.

Chodzi o to, że w Marsylii rozpoczęto szkolenia „podnoszenia świadomości policjantów i prokuratorów” wobec „nowego typu zagrożeń”. Wg prefekta Christiana Grevela, doradcy ds. bezpieczeństwa w Dilcrah (międzyministerialna delegacja do walki z rasizmem, antysemityzmem i nienawiścią wobec LGBT) inicjatywa ta może zostać wdrożona w całej Francji już we wrześniu.

La team @DILCRAH à l'inauguration du village des @GayGames @Paris2018 sur le parvis de l'Hôtel de Ville pic.twitter.com/nXyZUW5oyH — Yohann Roszéwitch (@YRoszewitch) August 4, 2018

W całym kraju mają zostać powołani wyspecjalizowani śledczy i prokuratorzy do rozpoznawania i ścigania rasizmu, antysemityzmu i nienawiści wobec LGTBQ+. Mają oni rozpoznawać „nienawiść” w składanych na posterunkach skargach, korzystać z nowych procedur i podejmować odpowiednie działania.

Étude exceptionnelle sur l’#homophobie faite sur un échantillon représentatif des personnes #LGBT françaises par @IfopOpinion pour l’Observatoire LGBT de la fondation @j_jaures et la @DILCRAH. Constat alarmant sur les violences et les discriminations. https://t.co/oNYPELnFbG — SOS homophobie (@SOShomophobie) June 27, 2018

Prefekt Grevel poinformował przy tej okazji, że w 2018 r. otwarto 6112 dochodzeń dotyczących „przestępstw z nienawiści”, ale bardzo niewiele z nich zakończyło się wyrokami sądowymi. Teraz ma się to zmienić i żaden „nienawistnik” republikańskiej sprawiedliwości już zapewne nie umknie…

Heureuse de participer à la cérémonie de remise des médailles du 10 km course à pied des @GayGames2018 en compagnie de @LaetitiaAvia, @luniseMarquis et @FPotier_Dilcrah #AllEqual #divesity pic.twitter.com/t77G0xZjqN — Laura Flessel (@FlesselLaura) August 6, 2018

Źródło: Valeurs Actuelles