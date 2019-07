Tak PiS chce zniszczyć Konfederację? Partia rządząca szykuje podstęp? „Wszelkie metody, by ograniczyć konkurencję”

Z nieoficjalnych informacji wynika, że PiS ma przygotowany plan, by nie dopuścić do startu w wyborach małych ugrupowań antysystemowych. Do jego realizacji potrzebny jest prezydent. Chodzi o oficjalne ogłoszenie wyborów jak najpóźniej w jak najszybszym terminie.

PiS ma mieć przygotowany plan na permanentne zwycięstwo w jesiennych wyborach polegające na wyeliminowaniu małych ugrupowań. Według „Dziennika Gazety Prawnej”, jest to możliwe dzięki odpowiedniemu ułożeniu kalendarza.

Według nieoficjalnych informacji, prezydent ogłosi zarządzenie wyborów do Sejmu blisko ostatniego możliwego terminu, czyli około 14 sierpnia. Wyznaczyć ma je jednak w pierwszym możliwym terminie, czyli 13 października.

W praktyce oznacza to, że komitety wyborcze będą musiały zebrać w 20 dni podpisy w celu zarejestrowania list w okręgach wyborczych. – Zebranie ponad 100 tys. podpisów w tak krótkim czasie dla małych komitetów takich jak Konfederacja, Kukiz’15 czy Wiosna może okazać barierą nie do przejścia – podkreśla DGP.

Taki scenariusz jest bardzo na rękę PiS. Konfederacja bowiem jest jedynym prawicowym konkurentem w Polsce. – System broni się, jak umie. Szkoda, że prawdopodobnie weźmie w tym udział prezydent, który chce być prezydentem wszystkich Polaków. Szkoda, ze partie uciekają się do wszelkich możliwych metod, by ograniczyć konkurencję – mówi Piotr Apel z Kukiz’15.

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski zapytany o nieoficjalne doniesienia odparł, że decyzji jeszcze nie podjęto.

Źródło: wp.pl