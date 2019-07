UWAGA! Czeska puma grasuje już w Polsce! Ostrzeżenie na szlakach górskich. Zobacz gdzie

Mamy złe wiadomości dla turystów wędrujących po terenach Kotliny Kłodzkiej. Niedaleko granicy z Czechami w miejscowych lasach zauważono pumę, groźnego kota rodem z Ameryki.

Puma to piąty co do wielkości kot świata (po tygrysie, lwie, jaguarze i lamparcie).

„Zasady zachowania się wobec pumy są takie, jak w przypadku innych dużych kotów. Jeśli natkniemy się na nią w lesie, należy ją zignorować, nie patrzeć w oczy i robić dużo hałasu. Można też rzucać w nią kamieniami, czy machać patykami. Wszystko po to, by ją od siebie odstraszyć – tłumaczy Krzysztof Stegmann, inspektor ds. hodowli ZOO Wrocław z sekcji zwierząt drapieżnych.

Puma jest groźna, ponieważ może zaatakować ludzi, szczególnie dzieci. Atakuje tez biegaczy i rowerzystów. Warto też wiedzieć, że duże koty atakują od także tyłu, wbijając się w kark i w ten sposób zabijając swoje ofiary.

Najlepiej jednak unikać nieuczęszczanych szlaków.

Źródło: Super Express