Uwaga na oszustów od prądu! Zobacz jak rozpoznać fałszywych sprzedawców

Spółka Tauron ostrzega przed oszustami. Przypomina, że jej pracownicy nie chodzą po domach, aby sprzedawać prąd.

W życie wchodzi znowelizowana „ustawa prądowa”. Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2019 r. pozostają na poziomie z 30 czerwca 2018 r.

„Jeżeli ktokolwiek mówi, że w związku z ustawą prądową klienci z gospodarstw domowych muszą zaktualizować umowę, jest oszustem. O takim procederze warto natychmiast poinformować policję. Zgłoszenia przyjmuje również Tauron, m.in. pod numerem infolinii 555 444 555” – informuje firma Tauron.

Warto pamiętać, że od każdej umowy na dostawy energii elektrycznej podpisanej poza lokalem przedsiębiorstwa, np. w domu, można odstąpić w terminie do 14 dni od jej zawarcia. W takim przypadku klient nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej kary umownej, nawet wtedy, gdy przewidywała to umowa.

Jeśli minęło 14 dni, ale przy podpisywaniu umowy klient został oszukany, ma prawo złożyć oświadczenie i uchylić się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu. Takie oświadczenie trzeba złożyć do firmy, z którą podpisaliśmy umowę.

Jeżeli umowa została zawarta w sposób rzetelny, to jedynym sposobem na jej rozwiązanie jest złożenie wypowiedzenia. Najczęściej wiąże się to z naliczeniem kary umownej za przedterminowe wypowiedzenie umowy.

„Aby więc nie narażać się na kłopoty lub dodatkowe koszty, trzeba zachować ostrożność. Warto też pamiętać, że tzw. ustawa prądowa gwarantuje stabilne ceny dla gospodarstw domowych i nie wymaga od tej grupy klientów podpisywania żadnych dokumentów” – informuje Tauron.

Źródło: 24tp.pl