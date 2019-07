Wstrząsające nagranie! Dziecko przez niechlujstwo roboli, prawie straciło życie! [VIDEO]

Co tam się stało? Do studzienki ściekowej w miejscowości Czeboksary w Rosji wpadła niespełna 2-letnia dziewczynka. Cała sceny nagrała się dzięki monitoringowi dzielnicy. Śledczy wszczęli postępowanie przeciwko pracownikom kanalizacji, którzy mogli doprowadzić do tragedii.

14 czerwca pracownicy kanalizacji udrażniali studzienkę. Nagrała ich kamera. Mężczyźni na chwilę odeszli, zostawiając otwarty właz. To wystarczyło, by doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Jak widzimy na nagraniu, kanalarze wyjmują studzienkę kanalizacyjną i idą sobie. W tym czasie widzimy przechodzącą obok studzienki młodą matkę. Kobieta wyszła z pobliskiego bloku. Tuż za nią biegła jej mała córeczka. Dziewczynka wpadła do głębokiej na około trzy metry dziury.

Dopiero krzyki przerażonej matki zwróciły uwagę pracowników kanalizacji, którzy natychmiast podbiegli do studzienki.

Na szczęście szybko wyciągnięto dziecko na powierzchnię. 2-letniej dziewczynce nic nie zagraża. Skończyło się na kilku siniakach.

Jednak nieodpowiedzialni kanalarze mają ponieść konsekwencje. Mężczyźni odpowiedzą za to, że nie zabezpieczyli studzienki. Jeśli sąd uzna ich za winnych – grozi im 2-lata więzienia.

Źródło: YouTube