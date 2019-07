Wybrano nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Czy włoski socjalista wyśle do Polski hordy uchodźców? To właśnie wywalczył PiS [FOTO]

Parlament Europejski wybrał właśnie nowego przewodniczącego. Zostanie nim włoski socjalista David Sassoli. Po rezygnacji Bułgara Sergeja Staniszewa i przegranej Czecha Jana Zahradila okazało się, że ważnych unijnych stanowisk nie obejmie nikt z naszego regionu. Na dodatek Włoch wraca do tematu uchodźców.

Parlament Europejski w Strasburgu wybrał włoskiego socjalistę Davida Sassolego na stanowisko szefa tej instytucji. Pozostałymi kandydatami na stanowisko szefa PE byli: Ska Keller z Zielonych, Jan Zahradil z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i Sira Rego (GUE/NGL).

Po rezygnacji Bułgara Sergeja Staniszewa i przegranej Czecha Jana Zahradila okazało się, że ważnych unijnych stanowisk nie obejmie nikt z naszego regionu, a władzę w UE na nowo przejmuję tak zwane „państwa starej Unii”.

W tej sytuacji tuba propagandowa rządu „informująca” Polaków o sukcesie naszej dyplomacji i premiera jest po prostu bezczelna.

PiS świętował wybór na szefową KE Niemki, zawiadującej niemieckim MONem i wywodzącej się z partii Angeli Merkel co najmniej tak jakby była ona kochającą Polskę, zaginioną siostrą Beaty Szydło. Tymczasem jest to kobieta, która o Polsce wypowiadała się kilkukrotnie negatywnie, a jej zastępcą zostanie, ten niby pokonany, Frans Timmermans.

Nie to jest jednak najgorsze. Najgorsze jest to, że dzięki roszadom w UE może powrócić temat relokacji uchodźców i do Polski mogą zostać wysłane miliony osób z Afryki i Bliskiego Wschodu, wśród których często znajdują się również terroryści.

To wszystko właśnie za sprawą nowo wybranego przewodniczącego PE. Włoski socjalista chce wrócić do tematu i ogłosił potrzebę rewizji konwencji dublińskiej ws. europejskiego systemu azylowego na korzyść uchodźców.

Z tego wszystkiego wynika, że ruchy które PiS podjął na szczeblu europejskim bardziej zaszkodziły polskiej racji stanu niż ją wzmocniły.

Z wyboru nowego przewodniczącego PE cieszą się za to socjaliści wszystkich kolorów – czerwoni, zieloni i tęczowi, w tym oczywiście nasz Robert „Okłamuję Wyborców” Biedroń.

Obywatele i obywatelki Unii Europejskiej – mamy nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. @DavidSassoli – @wiosnabiedronia trzyma kciuki za postępową, bezpieczną i sprawiedliwą Europę!🇪🇺🌹✌️ pic.twitter.com/GHxR9KuXNc — Robert Biedroń (@RobertBiedron) July 3, 2019

David-Maria Sassoli nowym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego! Uzyskał 345 z 667 ważnych oddanych głosów. Gratulujemy! pic.twitter.com/GUnzTDeFnq — Parlament Europejski (@Europarl_PL) July 3, 2019

Dzięki sukcesowi PiS w Brukseli nowy socjalistyczny przewodniczący Parlamentu Europejskiego właśnie ogłosił potrzebę rewizji konwencji dublińskiej ws. europejskiego systemu azylowego na korzyść uchodźców. Ciekawe, jak #Kurwizja wyjaśni, że o to walczyliśmy. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 3, 2019

