Zaćmienie Słońca widziane z nietypowej perspektywy. Spektakularny widok [VIDEO]

Miliony ludzi na całym świecie oglądały wczoraj całkowite zaćmienie Słońca, część na żywo, a część za pośrednictwem transmisji. Ale takiego widoku nikt nie doświadczył.

Wczorajsze całkowite zaćmienie Słońca mogły obserwować na żywo tylko te osoby, które przebywały w Argentynie lub Chile, albo żeglowały na południowym Pacyfiku. Pozostali musieli liczyć na internetowe lub telewizyjne transmisje.

Dzięki obrazom z satelitów można spojrzeć na to zjawisko z zupełnie innej perspektywy, a widok jest naprawdę imponujący.

Spectacular GOES-East imagery of the Moon’s shadow passing across the Pacific and South America during the solar eclipse yesterday, July 2nd! Imagery: NOAA via Eric Cutshaw pic.twitter.com/LyY8RfRE8r

Na zdjęciach z satelity widać, prócz cienia Księżyca, huragan 5. kategorii Barbara, który znajduje się nad Pacyfikiem

Do zaćmienia Słońca dochodzi gdy Księżyc znajduje się dokładnie w linii między nim a Ziemią. Ponieważ orbita naszego satelity jest lekko pochylona zaćmienia nie są widoczne co miesiąc.

On Tuesday, a total solar eclipse will be visible in parts of South America! The Moon’s orbit carries it around to the Sun-facing side of Earth every month — so why are solar eclipses relatively rare?

Here’s how to watch the July 2 eclipse: https://t.co/vxuGVeEOQ0 pic.twitter.com/azACYk7O99

— NASA Goddard (@NASAGoddard) 30 czerwca 2019