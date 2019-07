Zimne lato w najcieplejszym miesiącu roku! Ocieplenie nadejdzie dopiero w przyszłym tygodniu

Nadeszło zimne lato w miesiącu, który tradycyjnie jest najcieplejszy w całym roku.

Mamy niskie, jak na lipiec, temperatury. Temperatura maksymalna od 16 st.C, 17 st.C na północy oraz na Podhalu do 22 st.C, 23 st.C na południowym zachodzie.

W nocy ze środy na czwartek będzie wręcz zimno. Temperatura minimalna od 8 st.C, 9 st.C na północy, od 10 st.C do 11 st.C na przeważającym obszarze kraju do 13 st.C, 14 st.C nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach górskich, od 6 st.C do 8 st.C

W czwartek pogoda będzie podobna jak w środę.

W tym tygodniu nie należy się spodziewać ocieplenia. Temperatura z niewielkimi odchyleniami powinna się utrzymywać na obecnym poziomie. Wzrost temperatury jest przewidywany dopiero w przyszłym tygodniu i też nie od razu.

Źródło: Twojapogoda.pl, PAP

