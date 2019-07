10-latka z londyńskiej szkoły ukarana za homofobię. A zadała tylko jedno pytanie

– 10-letnia uczennica jednej ze szkół podstawowych w Londynie została ukarana za sprzeciw wobec zajęć z okazji „miesiąca dumy gejowskiej” – informuje lifesitenews.com. Tym „sprzeciwem” było zapytanie, czy może być zwolniona z lekcji poświęconej wpajaniu ideologii LGBTQ&A.

Do skandalu doszło w szkole podstawowej Heavers Farmer Primary School w południowym Londynie. 10-letnia Kaysey wraz z klasą miała wziąć udział w zajęciach LGBTQ&A, które zorganizowano z okazji „miesiąca dumy”. Dziewczynka „ośmieliła się” zapytać, czy może zostać zwolniona z tej lekcji.

W odpowiedzi usłyszała, że „nie ma takiej możliwości, ponieważ lekcje są wpisane do programu nauczania”. Ale to akurat pikuś. Dziewczynkę ukarano za to, że w ogóle mogła pomyśleć o nie wzięciu udziału w lekcji z LGBTQ&A.

Wraz z kolegą z ławki dziewczynka została ukarana kilkugodzinną „kozą” w osobnej sali. Oficjalny powód: homofobia. Dzieci miały twierdzić – zresztą całkiem słusznie – że „LGBT jest głupie”. 10-latka została też zawieszona na 5 dni w prawach ucznia za „nienawiść do LGBT”.

Po nagłośnieniu sprawy przez lokalne media, Kaysey udzieliła wywiadu serwisowi „Christian Concern”. Stwierdziła w nim, że „właśnie przez takie zajęcia stają się niepewni swojej płci i orientacji seksualnej”. – Wcześniej tak nie było. Zanim się dowiedzieli, czym jest LGBT, byli pewni tego jakiej są płci. Teraz dzieci są niepewne czy są chłopcem, dziewczynką, a także biseksualne czy homoseksualne – mówiła Kaysey.

– Dzieci patrzą w lustro i mówią, że nie chcą być dłużej tą osobą. Nawet 4-latki słyszą na zajęciach, że to zupełnie w porządku zmienić płeć, a potem twierdzą, że nie chcą być więcej chłopcem czy dziewczynką – dodała.

Przerażającym jest swoją drogą fakt, że 10-letnie dzieci muszą walczyć o zachowanie swojej seksualności. Okrutne jest także wmawianie im przez rząd, że są „homofobami” czy też, że „nienawidzą” takich czy innych osób.

