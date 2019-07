Australia chce ożywić gospodarkę! Rząd obniży podatki o 158 miliardów dolarów w ciągu dekady

Senat Australii zatwierdził dużą obniżkę podatków przygotowaną przez rząd dla ożywienia gospodarki kraju. Obniżka ta rozłożona na najbliższą dekadę ma wynieść w sumie 158 miliardów dolarów AUS.

Plan konserwatystów na pobudzenie znajdującej się w największej od 10 lat stagnacji gospodarki ma przynieść profity przede wszystkim klasie średniej i mniej zarabiającym. Oblicza się, że skorzysta z tego około 10 milionów osób. Ma to, zgodnie z zaleceniami australijskiego banku centralnego przede wszystkim pobudzić konsumpcję.

Tonight the Parliament voted to reward the aspirations of hard-working Australians. Australians voiced their loud and clear support for our comprehensive tax package. They supported a tax system that rewards aspiration and encourages effort, and today we have delivered it. pic.twitter.com/LOIf7FePis

Plan dość łatwo zaakceptowała niższa izba parlamentu, ale obawiano się głosowania w Senacie, w którym rządząca koalicji nie ma większości. Ostatecznie senatorowie opozycyjnej Partii Pracy, chociaż twierdzili, że faworyzuje to głównie bogatych Australijczyków, także zagłosowali „za”.

Premier Scott Morrison wyraził nadzieję, że pozostawienie ludziom więcej pieniędzy w kieszeniach pobudzi konsumpcję gospodarstw domowych, a ta ożywi gospodarkę. Plan podatkowy był osią obietnic wyborczych Morrisona. O spłaszczeniu podatków i zachęcie dla ciężko pracujących Australijczyków mówił także minister finansów Mathias Cormann. Wg ekonomistów te propozycje dadzą już w przyszłym roku gospodarce zastrzyk około 7,5 miliarda dolarów.

The Parliament has now been reopened and is getting on with the job of delivering for all Australians. Our plan for all Australians to keep more of what they earn by cutting taxes passed the House of Representatives last night and will be dealt with by the Senate tomorrow. pic.twitter.com/J5ij56FxaZ

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) July 3, 2019