Brytyjscy Royal Marines weszli na pokład irańskiego tankowca w Gibraltarze. Sprawa może mieć poważne konsekwencje

U wybrzeży Gibraltaru zatrzymano w czwartek statek podejrzany o dostarczanie ropy naftowej do Syrii, pomimo unijnych sankcji – poinformowały władze tego brytyjskiego terytorium zamorskiego. W tej sprawie jest jednak drugie dno.

Według brytyjskiego dziennika o tematyce morskiej „Lloyd’s List” tankowiec pod banderą Panamy miał przewozić irańską ropę.

„Mamy powody sądzić, że (statek) Grace 1 zabrał ładunek ropy naftowej dla rafinerii Banias w Syrii (…)” i działał z „naruszeniem sankcji” – oświadczył w komunikacie szef rządu Gibraltaru, Fabian Picardo. „Ta rafineria jest własnością podmiotu, który podlega sankcjom Unii Europejskiej wobec Syrii” – poinformował.

Przedstawiciele władz Gibraltaru w asyście żołnierzy brytyjskiej piechoty morskiej weszli w czwartek wczesnym rankiem na pokład tankowca u wybrzeży tego terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii. „Zatrzymaliśmy statek i jego ładunek” – dodał Picardo.

The Grace 1 supertanker (VLCC) has been detained by authorities in Gibraltar after it was boarded by the Royal Marines for sanctions evasions. The tanker was heading to Syria from Iran and was reportedly full of crude oil#Iran #Syria #Gibraltar pic.twitter.com/5NteZhEzYm

— CNW (@ConflictsW) 4 lipca 2019