Co za buta sądu. Cejrowski porównany do pijaka! Podróżnik opisał z jakimi absurdami muszą się mierzyć świadkowie [VIDEO]

Sąd porównał Wojciecha Cejrowskiego do pijaka. Znany podróżnik poinformował o tym we wpisie, w którym dziękował fanom za pamięć w dniu jego urodzin i życzenia.

Cejrowski dziękując za życzenia urodzinowe fanom, podzielił się niedawną historią z sądu, w którym zeznawał jako świadek. Sąd nie tylko robił durny problem, ale i porównał Cejrowskiego do pijaka.

– Niedawno zeznawałem w sądzie i tam mnie Sędzia pyta: Ile Pan ma lat? Ja na to, że nie wiem, nie pamiętam i mogę podać rok urodzenia z dowodu. Sędzia na to, że mam podać ile mam lat, a nie rok – pisze Wojciech Cejrowski na Facebooku.

– Ja na to pytam ludzi na sali, czy ktoś ma kalkulator, to policzę. Sędzia na to, że świadkowi nie wolno prosić osób postronnych o pomoc w zeznaniach – kontynuuje znany podróżnik.

– Ja na to, że w takim razie, Wysoki Sądzie, proszę zanotować do protokołu, że świadek zeznaje, że nie wie ile ma lat. Świadek może czegoś nie wiedzieć, prawda? Sędzia na to, że owszem, świadkowi wolno nie wiedzieć ile ma lat i było tu już wiele takich przypadków, ale głównie pijacy – zakończył Cejrowski.

Jak widać, sędziowie uważają, że wolno im wszystko. Stąd też wymyślają durne pomysły na przeciąganie spraw i znajdywanie durnych problemów…

Źródło: facebook.com