Do czego prowadzi socjalizm? To państwo nie wydaje obywatelom paszportów, bo nie ma środków na ich produkcję!

Masz dość socjalizmu, więc teoretycznym wyjściem jest emigracja. Jednak nie wyemigrujesz, bo w socjalistycznym systemie nie potrafią nawet wyprodukować paszportu i koło się zamyka. Takiej sytuacji doświadczają właśnie obywatele Zimbabwe (d. bogata Rodezja).

Zimbabwe nie wydaje paszportów z braku środków na ich produkcję od połowy 2018 r. Wnioski paszportowe nie są po prostu realizowane i czekają na zmianę sytuacji.

W kraju brakuje paliwa, którego ceny podniesiono dwukrotnie, energii elektrycznej dostarczanej normalnie z RPA, która przeżywa podobne problemy, a teraz… paszportów. Do ich zamówienia potrzeba twardej waluty, a tej Zimbabwe nie posiada. Paszporty wydaje się więc tylko w szczególnych przypadkach i dla najważniejszych oficjeli.

Love the new signs at fuel garages in Zimbabwe. 🔥 pic.twitter.com/6bXydjM4wb

— ChrisNqoe (@ChrisNqoe) July 2, 2019