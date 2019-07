Dramatyczne nagrania. Tornado uderzyło w centrum miasta w Chinach. Są ofiary śmiertelne [VIDEO]

Tornado uderzyło w miasto Kaiyuan położone w prowincji Lioaning w Chinach. Zginęło 6 osób, a prawie 200 zostało rannych.

Tornado dotarło do miasta w środę 3 lipca około godziny 17:15 czasu lokalnego. Zjawisko trwało około 15 minut.

Lokalne władze podały, że w wyniku przejścia tornado śmierć poniosło 6 osób, prawie 200 zostało rannych.

Silne podmuchy wiatru spowodowały duże szkody materialne: niszczyły budynki i wywracały słupy sieci przesyłowych.

Służby ratunkowe musiały uwolnić 210 osób spod gruzów. 1600 osób zostało ewakuowanych.

