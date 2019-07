Drastyczne nagranie. Nożownik zaatakował policjantów. Mimo ran postrzałowych nie odpuszczał [VIDEO+18]

Praca policjantów bywa bardzo niebezpieczna. Przekonali się o tym amerykańscy funkcjonariusze, którzy interweniowali wezwani do agresywnego mężczyzny, który wymachiwał nożem. Do samego końca starali się nie zrobić mu krzywdy.

Amerykańscy funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny z nożem. Interwencja nie przebiegała spokojnie bo mężczyzna nie przestraszył się nawet widoku wyciągniętych i wymierzonych weń pistoletów.

Trzymając nóż w wyciągniętej ręce zaczął iść w stronę policjantów, którzy wzywali go do tego by odłożył niebezpieczne narzędzie na ziemię.

Prośby zdały się na nic, a mężczyzna zaczynał zachowywać się coraz mniej przewidywalne. W końcu zerwał się do biegu i wymusił na policjantach bardziej zdecydowaną reakcję.

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości do samego końca starali się odsunąć w czasie perspektywę oddania strzału w kierunku agresora. Wyraźnie robili wszystko aby nie musieć go skrzywdzić.

Interwencja policji w USA. Mocne. Mam wrażenie że do końca chciał pomóc kolesiowi z nożem i chyba nie było warto.

Źródło: Twitter