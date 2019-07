Ekolodzy eksperymentują z pogodą. Naukowcy ostrzegają, że przez to świat znajdzie się na krawędzi III Wojny Światowej lub końca świata

Eko-fanatyczni naukowcy próbują wpłynąć jakoś na pogodę w imię swojej ideologii. Wielu twierdzi jednak, że takie działania mogą mieć poważne konsekwencje. Nierozważne postępowanie szalonych naukowców może sprowadzić na świat III Wojnę Światową albo apokalipsę.

Ludzkość, omamiona ideologią eko-fanatyków, próbuje wpływać na klimat w skali globalnej. Jednocześnie narzeka się na zmiany klimatyczne, a nie wiadomo ile z nich swoimi nieodpowiedzialnymi działaniami wywołali sami ekolodzy.

Manipulacje pogodowe powodują coraz większe straty i mogą ostatecznie doprowadzić do katastrofy. Może być to powolny koniec świata, który sami na siebie sprowadzimy, a może być to konflikt na miarę III Wojny Światowej, który wybuchnie ze względu na napięcia pomiędzy państwami igrającymi z pogodą.

Znane są obecnie metody na zwiększanie lub zmniejszanie opadów, naukowcy pracują również nad technologiami mającymi ograniczyć promieniowanie słoneczne oraz sekwestrację dwutlenku węgla.

Pomysł na to jak to zrobić ludzie nauki podpatrzyli od wulkanów. Gdy wybucha wulkan to do atmosfery trafia ogromna chmura gazów odbijając promieniowanie słoneczne i ochładzając obszar wokół. Tym samym tropem zamierzają pójść zajmujący się tym tematem naukowcy.

Jeszcze w tym roku mądre głowy z Uniwersytetu Harvarda będą próbowały pokryć ziemię specjalną warstwą ochronną. Sami jednak przyznają się do tego, że nie wiedzą jakie to może przynieść światu konsekwencje, bo nikt przed nimi czegoś takiego nie robił.

Niektórzy uważają, że właśnie to działanie może przyczynić się do wybuchu III Wojny Światowej. Ludzie mieszkając na obszarach, na które źle wpłynęło blokowanie promieni słonecznych, mogą się bowiem zbuntować.

Nie da się zmienić pogody tylko w jednym miejscu. Granice państw nie są otoczone niewidzialnymi ścianami. Z tego właśnie powodu gdy amerykańscy naukowcy zaczną coś zmienić na swoim terenie to odczuć to mogą mieszkańcy Chin czy Rosji.

Włodarze tych państw chcąc chronić swoich obywateli mogą zaatakować USA, a to może w prosty sposób przerodzić się w światowy konflikt.

Jednak to wszystko może skończyć się jeszcze gorzej. Jeśli dwa kraje będą manipulować pogodą w sposób nieskoordynowany to może to doprowadzić do katastrofy naturalnej, a finalnie nawet do końca świata.

