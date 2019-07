Edyta Górniak pokazała skąd wyszła. W dzieciństwie nie miała lekko [VIDEO]

View this post on Instagram

Zawsze, kiedy tu wracam czuję to samo. Ale nigdy dotąd się tym z nikim nie podzieliłam. To Kochani jest mój pierwszy Dom. Pierwszy, w którym słyszałam Muzykę na żywo. Ostatni, w którym czułam się beztroska i bezpieczna.. (..) Tylko z tego miejsca mogę wyraźnie zobaczyć, ile kroków postawiłam, aby od tych kamiennych schodków dotrzeć do miejsca, w którym jestem dziś. Proszę, weźcie z tego całą potrzebną Wam siłę, motywację i wiarę w to, że WSZYSTKO w życiu jest możliwe. Kocham ❤️ #edytagorniak