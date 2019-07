Imigranci rozbili namioty w centrum Nantes. Do akcji wkroczyła policja

Imigranci okupujący dotąd budynek dawnego gimnazjum w Saint-Herblain, na obrzeżach Nantes, postanowili przenieść się do centrum miasta. Około setki z nich w nocy z 3 na 4 lipca rozbiło namioty na skwerze placu Daviais przy pomocy proemigranckich aktywistów.

Tym razem było to obozowisko „krótkoterminowe”. Po 2 godzinach, rankiem pojawiły się oddziały mobilne policji i koczowisko zlikwidowały.

Ostatnia tego typu akcja miała miejsce w centrum Nantes we wrześniu ub. roku. Wówczas, po wielu tygodniach wegetacji namiotowego miasteczka, które zaczęła się rozrastać, usunięto w sumie 680 migrantów.

Nantes. Les CRS évacuent les migrants installés au square Daviais https://t.co/sKL7JoK906 — Ouest-France (@OuestFrance) July 3, 2019

Obecna akcja miała spokojny przebieg. Imigranci sami zwinęli namioty. Był to bardziej rodzaj demonstracji. Tego samego dnia odbyła się też pro-imigrancka manifestacja pod prefekturą w Nantes z inicjatywy „L’Autre Cantine”, stowarzyszenia, które „walczy z bezdomnością”.

Nouvelle occupation du square #Daviais à #Nantes, presque un an après son expulsion. Plusieurs dizaines de #migrants et demandeurs d'asile ont planté des tentes pour protester contre leurs conditions d'accueil. Nantes, France – 3 juillet 2019 Jérémie Lusseau / Hans Lucas pic.twitter.com/MHQaZcpbNv — Jérémie Lusseau (@jeremie_lusseau) July 3, 2019

To jego działacze namówili migrantów do przeniesienia się z Saint-Herblain (gdzie byli „zbyt mało widoczni”) do centrum miasta, by zwrócić uwagę na problem ze znalezieniem miejsca pobytu dla przybyszów.

#Nantes. Square Daviais. L’évacuation, sous les regards des CRS, se déroulent tranquillement. Les migrants enlèvent leur tente plantées il y a deux heures pic.twitter.com/CE1piwELjs — JFMartin (@JFrancoisMartin) July 3, 2019

W gimnazjum Jeanne Bernard w Saint-Herblain przebywa około 300 osób o nieuregulowanej sytuacji. Sądy wydały nawet decyzję o usunięciu z budynku „okupantów”, ale prefektura odmówiła wykonania tej czynności. Sytuacja „prowizorki” przedłuża się i nikt nie wie, co z tym problemem robić dalej.