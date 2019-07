Jakubiak wyśmiewa Kukiza. „Trzeba było nie obrażać, a teraz kolanka wyczyść”

Paweł Kukiz coraz bardziej podlizuje się PSL-owi. Z założenia antysystemowy polityk w ostatnich dniach robi wszystko, by do tego systemu dołączyć. Zauważa to Marek Jakubiak, który niedawno odszedł z Konfederacji i wciąż miał cień nadziei na dogadanie się z Kukizem.

Jakubiak oraz Piotr Liroy-Marzec niedawno poinformowali, że wystartują w jesiennych wyborach parlamentarnych z własnym programem pod szyldem „Federacji Jakubiak-Liroy”. Wcześniej próbowali porozumieć się z Kukizem i podpisać wspólną deklarację programową, ale muzyk w ostatniej chwili zmienił zdanie.

Wszystko dlatego, że Kukiz widzi swoją szansę na wejście do parlamentu razem z Polskim Stronnictwem Ludowym. Do niedawna śmiało nazywał Ludowców „grupą przestępczą”, ale ostatnio nastąpił zwrot w tej sprawie o 180 stopni.

– Chciałem bardzo serdecznie przeprosić PSL. Przez cztery lata prezes i PiS mieli absolutnie wszystkie instrumenty, żeby potencjalnych przestępców zatrzymać. Skoro nikogo nie zatrzymano, nikt nie siedzi, to znaczy że się bardzo mocno myliłem w tej ocenie – powiedział założyciel Kukiz’15.

W związku z tymi wydarzeniami Kukizowi dogryza jego niedawny partner Marek Jakubiak. – Kukiz przeprasza PSL. „Bardzo mocno się myliłem” Trzeba było nie obrażać a teraz kolanka wyczyść – napisał na Twitterze.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że polityczne relacje Kukiza i Jakubiaka są nie do odbudowania. Pozostaje otwarte pytanie, czy ten drugi wraz z Liroyem rzeczywiście zdecydują się wystartować samodzielnie w wyborach, czy może schowają dumę do kieszeni i zaczną grać do jednej bramki z Konfederacją, nie rozbijając elektoratu antysystemowego?