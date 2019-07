Jarosław Kaczyński wydał zakaz dla posłów PiS! To efekt skandalu do jakiego doszło w Sejmie

W Sejmie odbyło się tajemnicze spotkanie przedstawicieli koncernu tytoniowego Philip Morris z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, o tym wydarzeniu nic nie wiedziała Kancelaria Sejmu, nie ma ten temat żadnych informacji na jej stronie internetowej.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zakazał parlamentarzystom tej partii udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można domniemywać, że mają taki charakter, wyjątkiem są spotkania spełniające wymogi z ustawy o działalności lobbingowej. Wszystko to w związku z ostatnim tego typu wydarzeniem, które miało miejsce w Sejmie.

Spotkanie to zostało zorganizowane przez wicemarszałka Ryszarda Terleckiego (PiS) i miało ono charakter nieformalny. Philip Morris jest największym na świecie producentem nowoczesnych wyrobów tytoniowych, takich jak podgrzewane papierosy, które są potencjalnie mniej szkodliwe dla zdrowia od tradycyjnych.

Rozmowy toczyły się za zamkniętymi drzwiami. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, posłowie oraz senatorowie. Przebieg spotkania nie został w żaden sposób udokumentowany, zaś osoby reprezentujące amerykańską firmę nie były zarejestrowane jako lobbyści.

– Mam podejrzenia, że wicemarszałek Sejmu postąpił niezgodnie z zapisami ustawy o działalności lobbingowej – komentuje sprawę Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego.

Z kolei były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który także brał udział w spotkaniu, przyznał, iż była działalność lobbingowa w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jak podaje RMF FM, część przedstawicieli branży tytoniowej, w tym koncern Philip Morris, ma swój interes w zmianie przepisów w ustawie tytoniowej. Nowelizacja miałaby polegać na zezwoleniu na informowanie o nowoczesnych wyrobach tytoniowych.

Koncern Philip Morris oświadczył, że działa zgodnie z prawem i „prowadzi otwarty dialog społeczny z różnymi środowiskami”.

