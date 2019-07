Księżna Meghan Markle wstydzi się swojej „starej” rodziny? Dziwne zachowanie

Meghan Markle od narodzin swojego synka, księcia Archiego nie dopuszcza do niego swojej części rodziny. Uważa, że jej niearystokratyczni krewni mieliby na niego zły wpływ. Za to jak w obrazek jest wpatrzona w księcia Karola i to jego teraz uważa za swojego ojca.

Księżna Sussex Małgorzata Markle nie zaprosiła swojej rodziny nawet na chrzciny małego księcia Archibalda. Tłumaczyć miała to tym, że pragnie aby w życiu jej synka przewijały się tylko pozytywne postacie. W opinii 38-latki jej niearystokratyczna część rodziny miałaby na chłopca niedobry wpływ.

Była aktorka jest za to jak w obrazek wpatrzona w księcia Karola i to jego teraz traktuje jak swojego prawdziwego ojca. Nawet do ołtarza poprowadził ją syn królowej Elżbiety, a nie jej biologiczny tata.

Sam chrzest był uroczystością całkowicie prywatną i nie zaproszono na nią fotoreporterów co rozgoryczyło brytyjskich fanów rodziny królewskiej – uważają oni, że jako podatnicy, którzy nie jako zafundowali całą imprezę, zasługują aby dowiedzieć się jak ona przebiegła.

Źródło: WP Kobieta