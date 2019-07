Macron coraz bliżej dna. Prezydent Francji na półmetku swojej prezydentury znowu traci społeczne zaufanie

Po krótkiej chwili wytchnienia i poprawie notowań w ostatnim miesiącu, francuski prezydent znowu zaczyna sondażową jazdę w dół. W maju jego notowania poprawiły niezłe wyniki wyborów do PE prezydenckiej partii LREM. Teraz wskaźnik zaufania do prezydenta Republiki spadł o 2 procent.

Nie są to dobre wiadomości, bo zbliża się półmetek kadencji Macrona. Korekta po euforii wyborczej jest bolesna. Na tym etapie prezydentury ma co prawda lepsze notowania, niż socjalista Francois Hollande (16%), ale daleko mu np. do poziomu z półmetka rządów centroprawicowego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego (38%).

Macron w sondażu Kantar dla Le Figaro Magazine otrzymał 27% zaufania i aż 69% opinii negatywnych. Zaufanie do premiera jego rządu Edouarda Philippe’a nie zmieniło się i wynosi 28%, przy 66% opinii negatywnych.

W pierwszej części prezydentury Macrona przeprowadzenie wielu reform utrudnił mu społeczny protest „żółtych kamizelek”, teraz mogą to uczynić właśnie słabe wyniki poparcia i ryzyko utraty szans na reelekcję.