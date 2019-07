Meghan Markle i książę Harry znów szokują Brytyjczyków. Ceremonia chrztu Archiego złamie królewską tradycję

W sobotę 6 lipca, czyli dwa miesiące po narodzinach Archiego, odbędzie się chrzest pierworodnego syna księcia Harry’ego i księżnej Meghan Markle. Para książęca poinformowała o szczegółach uroczystości i znów nie obyło się bez wielkich kontrowersji.

Kolejny raz książę Harry i księżna Sussex Meghan Markle zdecydowali się odejść i oficjalnego protokołu i praktyk stosowanych przez rodzinę królewską.

„Archie Harrison Mountbatten-Windsor zostanie ochrzczony podczas małej prywatnej ceremonii przez arcybiskupa Canterbury w prywatnej kaplicy na zamku Windsor w sobotę 6 lipca” – czytamy w oświadczeniu.

Obserwatorów królewskiego dworu oburzyła jednak dalsza część oświadczenia. „Tożsamość rodziców chrzestnych, zgodnie z ich życzeniem, nie zostanie ujawniona” – poinformowano.

Tym samym książę Harry i księżna Meghan Markle po raz kolejny złamali tradycję rodziny królewskiej. Dotychczas za każdym razem tożsamość rodziców chrzestnych monarszych potomków była podawana do wiadomości publicznej.

Wcześniej natomiast książęca para nie opublikowała oficjalnego aktu urodzin Archiego. Dokument ostatecznie został jednak ujawniony przez jedną z angielskich gazet.

Brytyjczycy w przeważającej większości uważają, że skoro rodzina królewska utrzymywana jest z podatków, a jej członkowie są osobami publicznymi, to obywatele mają prawo wiedzieć, kim będą rodzice chrzestni Archiego.

Książęca para nie podała również do wiadomości publicznej listy oficjalnych gości uroczystości chrztu. Brytyjskie media podają jednak, że na ceremonię nie przybędzie zbyt wiele osób, gdyż prywatna kaplica na zamku Windsor może pomieścić od 25 do 30 osób.

