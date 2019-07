„Nike” wypuściło nowy model butów z okazji Dnia Niepodległości. Skrajna lewica oburzona! Skojarzyli to z nazizmem [FOTO]

Popularna firma odzieżowa „Nike” ma obecnie spore problemy wizerunkowe. Wszystko przez nowy model butów, który brand wypuścił z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości. Na butach pojawiła się historyczna flaga, która obecnie przewrażliwionym lewicowcom źle się kojarzy…

Flaga „Betsy Ross” (amerykańska flaga z wieńcem z 13 gwiazd) miała zostać uszyta przez szwaczkę Betsy Ross dla generała Jerzego Waszyngtona. Po części jest to wymyślona legenda będąca częścią amerykańskiego folkloru.

Jeszcze do niedawna ani ta historia, ani flaga nie wzbudzały żadnych negatywnych emocji. Ostatnio jednak wiele się w tej materii zmieniło dzięki radykalnym lewicowym działaczom.

Teraz „Betsy Ross” uznawana jest za symbol niewolnictwa i określa się ją nawet jako flagę neonazistowską lub faszystowską. Wszystko dlatego, że w czasach, w których powstała w USA obowiązywało jeszcze niewolnictwo.

Idąc tym tropem rasistowskim symbolem powinny być wszystkie wykorzystywane w tamtych czasach sprzęty. Najgorszym zaś bojkotowanym artefaktem powinien być na przykład autobus, bo przecież to właśnie w autobusach najwyraźniej widać było segregację rasową.

Lewicowcy nie widzą tego jak bardzo są śmieszni, ale przerażające jest to, że włodarze firm traktują ich rojenia całkiem poważnie i co raz częściej się do nich dostosowują.

And then this news broke yesterday afternoon. 2/https://t.co/NmM8OPGR0G — Doug Ducey (@dougducey) July 2, 2019

Źródło: Wprost.pl, Twitter