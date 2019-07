Ochrona prezydenta „molestowała” szwajcarskiego dziennikarza

Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) potępiła napaść na szwajcarskiego dziennikarza przez ochroniarzy prezydenta Paula Biyi w pobliżu hotelu w Genewie, gdzie mieszkał 1 lipca prezydent Kamerunu.

Adrien Krause to dziennikarz Radia Télévision Suisse (RTS), który komunikował się z demonstrantami – zwolennikami opozycji w Kamerunie – pod hotelem Intercontinental w Genewie.

Został szybko zatrzymany przez ochronę prezydenta Kamerunu i jak sam mówi „był molestowany”.

Paul Biya lives in a hotel in Switzerland.

Cameroon citizens in Geneva decided to March on the Hotel…and Swiss Police tear gassed and used water cannons on them…just like in Birmingham during the civil rights.

The same Swiss will preach transparency and Anticorruption pic.twitter.com/RmCt4hYyro

