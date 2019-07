Oficjalnie liczba cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w Polsce wzrosła do 400 tys.

Liczba cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła do 400 tys. Informację taką przekazał Urząd do Spraw Cudzoziemców. Niemal połowa z nich to obywatele Ukrainy.

Oznacza to, że w ciągu dwóch ostatnich lat liczba cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt długoterminowy wzrosła tylko o 10 tys. osób. Trochę kłóci się to z codziennym doświadczeniem zwłaszcza mieszkańców dużych miast, gdzie wzrost liczby cudzoziemców jest zauważalny gołym okiem.

Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak informuje, że w „dziesiątce najliczniej reprezentowanych państw pochodzenia znajdują się obecnie: Ukraina – 199 tys. osób, Białoruś – 23 tys., Niemcy – 21,3 tys., Rosja – 12,2 tys., Wietnam – 12,1 tys., Indie – 9,6 tys., Chiny – 8,7 tys., Włochy – 8,4 tys., Wielka Brytania – 6 tys. oraz Hiszpania – 5,8 tys. osób”.

Według UdSC w ciągu dwóch ostatnich lat największy wzrost w grupie cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt dotyczył Ukraińców – 72 tys. osób, Białorusinów – 9,5 tys., obywateli Indii – 3,9 tys. oraz Gruzji – 2,7 tys.

Najwięcej zezwoleń w tym czasie wydano na pobyt czasowy – maksymalnie do 3 lat (76 tys.), oraz na pobyt stały – 18 tys. Cudzoziemcy na swoje miejsce pobytu najczęściej wybierają województwa: mazowieckie – 116,9 tys. osób, małopolskie – 40,5 tys., dolnośląskie – 32,2 tys., wielkopolskie – 31,7 tys. oraz śląskie – 23,8 tys.

