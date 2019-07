Pogoda spełnia postulaty strajkującej Igi! Dziewczyna zaraz sprowadzi na nas zimę stulecia w środku lata! Atakuje nas polarny front

Młoda Iga musi być potężną zaklinaczką pogody ponieważ ta, już po kilku dniach strajku zaczęła spełniać postulaty dziewczynki. Nad Polskę nadciąga front polarny. Zapowiada się strasznie zimne lato.

Meteorolodzy sami nie dowierzają. Jeszcze chwilę temu nękał nas upalny gorąc, a teraz w Jakuszycach na Dolnym Śląsku pojawił się… mróz. Znawcy pogody przeglądają stare kroniki by sprawdzić czy kiedykolwiek wcześniej miała już miejsce taka sytuacja.

Najwidoczniej pogoda chce aby młoda Iga mogła zawiesić swój strajk i cieszyć się wakacjami. Cóż, jej postulaty chyba zostały zrealizowane z nawiązką. Jeszcze chwila i w Polsce zacznie się nowa epoka lodowcowa.

1,3 stopnia C. odnotowała dzisiejszej nocy stacja meteorologiczna w Jakuszycach, czyli miejscowości położonej na południu Polski, tuż przy granicy z Czechami.

„No fakt sensacja, ale błagam, piszcie tak, aby nie wystraszyć nam turystów. Nie bardzo wierzę w ten mróz. Owszem jest rześko, ale zapewniam, że teraz mamy słońce i 12 stopni ciepła. Taka pogoda jest idealna do jeżdżenia na rowerze czy biegania po okolicznych szlakach turystycznych”– mówi właściciel pensjonatu w Jakuszycach.

Dziwne ochłodzenie zauważyli również analitycy serwisu Meteomodel:

„Bardzo zimno zrobiło się w Jakuszycach, gdzie minimalna temperatura spadła do -1.3 stopnia C. Nie była to wartość rekordowa dla lipca dla tej stacji. Ta wynosi -2.5 C., ale i tak brr”– napisali na swoim Twitterze.

Miejmy nadzieję, że globalne ocieplenie wróci jeszcze w te wakacje do Polski bo niektórzy z nas nie wykorzystali jeszcze urlopów!

