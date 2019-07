[PROGNOZA POGODY] W weekend będzie bardzo zimno. Inga, skończ ten wakacyjny strajk klimatyczny! Bo zamarzniemy. Najgorzej nad morzem

Cieplej w wakacje już było… Taka myśl się nasuwa patrząc na prognozę pogody na następne dni. Najwyraźniej wakacyjny strajk klimatyczny jednej trzynastoletniej Ingi przyniósł skutek. Inga, prosimy, skończ już tą walkę z globalnym ociepleniem, bo zamarzniemy w środku lata!

IMGW informuje, że przeważający obszar kontynentu jest w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, jedynie Europa Północna znajduje się pod wpływem niżów znad Islandii i zachodniej Rosji, którym towarzyszą fronty atmosferyczne. Polska jest w zasięgu klina wyżowego znad Atlantyku, w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie wolno spada.

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy kraju okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C, chłodniej na Mazurach, Suwalszczyźnie i miejscami nad morzem od 16°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu kraju miejscami rozpogodzenia. W północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów deszczu miejscami na Pomorzu do 20 mm.

Temperatura minimalna od 10°C do 14°C, chłodniej w kotlinach górskich od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i okresami silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C, chłodniej na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Podhalu oraz miejscami na Pomorzu od 15°C do 17°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

Niestety w weekend zrobi się jeszcze chłodniej. W sobotę i niedzielę w najcieplejszym momencie dnia nad Bałtykiem zobaczymy jedynie od 16 do 18 st. C. W centrum kraju będzie około 20 – 22 st. C. Najcieplej będzie na południu Polski, do 26 w sobotę. Ale tam też temperatura spadnie już w niedzielę i jedynie na krańcu południowo wschodnim dojdzie do 25 stopni Celsjusza.

Źródło: PAP/IMGW/pogodynka.pl