PSL zabiera posłów PO i Nowoczesnej. Przechodzi na razie czworo. Trójka z nich miała problemy za poparcie projektu chroniącego życie

Czworo posłów PO i Nowoczesnej przeszło do PSL. – Podbieranie posłów niedawnym koalicjantom wskazuje na to, że PSL pójdzie do wyborów samodzielnie, bez Platformy – informuje onet.pl.

Do PSL dołączają dotychczasowi posłowie PO Marek Biernacki, Joanna Fabisiak oraz Jacek Tomczak. Popierali oni poszerzenie ochrony życia, przez co w partii Schetyny mieli problemy.

Oprócz tego szeregi PSL zasilił poseł Nowoczesnej Radosław Lubczyk.

– Najbardziej znany jest Marek Biernacki, były szef MSWiA, były minister sprawiedliwości, a także koordynator służb specjalnych za rządów Platformy. Do tego Joanna Fabisiak, za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz w stolicy, jedna z jej kluczowych sojuszniczek. Trzeci jest wielkopolski poseł Jacek Tomczak, niegdyś polityk Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego oraz PiS, a ostatnio Platformy – podaje „Onet”.

– Cała ta trójka była na cenzurowanym ze względu na poparcie dla projektu zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. W styczniu 2018 r. zarząd partii formalnie ich wyrzucił, ale trwały zakulisowe negocjacje w sprawie zakończenia tego konfliktu polubownie. Aż do dziś cała trójka zasiadała w sejmowym klubie PO – podkreśla portal.

