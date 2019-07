Putin na audiencji u papieża Franciszka. Władca Kremla spóźnił się i po raz kolejny nie zaprosił głowy Kościoła katolickiego do Rosji

55 minut trwała rozmowa papieża Franciszka z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Watykanie. Po spotkaniu z udziałem tłumaczy odbyła się druga, otwarta część audiencji z wymianą podarunków.

Było to już trzecie spotkanie Putina z Franciszkiem. Wcześniejsze audiencje miały miejsce w latach 2013 i 2015. Tym razem nie obyło się bez afrontu. Rosyjski przywódca spóźnił się godzinę na audiencję u papieża, chociaż w rejonie placu Świętego Piotra na czas przejazdu prezydenckiej kolumny około 30 samochodów i wizyty w Watykanie wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

The Catholic Archbishop of Moscow is enthusiastic about an upcoming meeting between #PopeFrancis and #Russia's President Vladimir Putin. https://t.co/7xiW4OzwC5

— Vatican News (@VaticanNews) July 1, 2019