Są już wyniki tegorocznych matur. Egzamin zdała zdecydowana większość abiturientów

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne wyniki tegorocznych matur. Egzamin zdało 80,5% abiturientów spośród 247 tys. osób, które do niego przystąpiły.

Wyniki zostały podane dziś o godzinie 8. Z kolei po godzinie 11 rozpoczęła się konferencja z udziałem ministra edukacji i szefa CKE.

– Zdawalność egzaminów jest na podobnym poziomie jak przed rokiem; System informatyczny zadziałał; cieszy nas dobra zdawalność na egzaminach na poziomie rozszerzonym – odchodzimy od „testomanii”, co niezwykle nas cieszy – powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Wyniki egzaminu przedstawił szef CKE Marcin Smolik. Wskaźnik zdawalności – 80,5% – jest podobny do tego z lat poprzednich. Co ważne, 13% zdających może poprawić egzamin w sierpniu, reszta zaś musi poczekać do przyszłego roku.

Matura poprawkowa odbędzie się 20 sierpnia. Będą mogli do niej przystąpić ci absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego. Natomiast ustna matura poprawkowa odbędzie się od 20 do 21 sierpnia.

