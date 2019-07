Sakiewicz w TVP Info strzela głupotami jak z karabinu. Brexit to jego zdaniem wina Tuska [VIDEO]

Tomasz Sakiewicz był gościem programu „Minęła 20” w TVP Info, którą prowadził jeden z naczelnych propagandzistów stacji Michał Rachoń. Zapytał Sakiewicza o „kilka przykładów sukcesów Donalda Tuska, co udało się Donaldowi Tuskowi pełniąc te jedno z najważniejszych, najwyższych stanowisk w UE przez dwie kadencje”?

I wówczas Sakiewicz odleciał. Nie dość, że zaczął od odpowiedzi na zupełnie inne – zapewne postawione przez samego siebie – pytanie, to jeszcze podkreślił, że rzekomo mówi to na poważnie.

– Mi się wydaje, że jakaś część winy za brexit spoczywa na Tusk. I to bez żadnych złośliwości – palnął Tomasz Sakiewicz.

– Trzeba na timing spojrzeć. Po pierwsze, chyba ostatnim poważnym politykiem, który wizytował Wyspy Brytyjskie przed brexitem był właśnie Donald Tusk. Zrobił to w sposób charakterystyczny dla swojej prywatnej arogancji, dla arogancji polityki Niemiec – kontynuował Sakiewicz.

– Anglicy bardzo dobrze to zrozumieli. „My tu nie rządzimy”. Nawet, jak jest Polak, to rządzą Niemcy. I to mogło te pół procenta, czy procent przekonać do głosowania w sprawie brexitu – przekonywał.

Nawet propagandzista Rachoń w pewnym momencie przerwał gadanie szefa „Gazety Polskiej” uwagą, że te słowa „nie brzmią jak lista sukcesów” Tuska. – To zależy. Bo skąd my wiemy, że Niemcom nie zależało na wypchnięciu Wielkiej Brytanii? – odpowiedział Tomasz Sakiewicz.

Wszystkie te bzdury finansujemy my – obywatele III RP.