Szok! Ojciec tyran znęcał się nad 6-latkiem. Traktował go jak psa i trzymał na łańcuchu

Co za bestialstwo! Średniowieczne metody w jednym z ukraińskich domów. Ojciec traktował swojego 6-letniego syna jak psa! Gdy według niego syn był niegrzeczny, trzymał go na łańcuchu.

Cała sytuacja została opisana na Facebooku przez Wiaczesława Abroskina – zastępcę komendanta głównego policji. To odkrycie ukraińskiej policji we wsi Mikołajewka wstrząsnęło opinią publiczną.

Patrol został wezwany przez pomoc społeczną, która poinformowała o średniowiecznych metodach wychowawczych 37-letniego ojca – tyrana.

Ten wyrodny ojciec miał też katować chłopca. Chłopczyk, poza uwięzieniem łańcuchem do ściany, miał mieć na ciele liczne siniaki i zadrapania. Policjanci zawieźli dziecko prosto do szpitala.

Co jeszcze bardziej wstrząsające to fakt, że ojciec nie miał sobie nic do zarzucenia. Twierdził, że przypiął łańcuchem jak psa swoje dziecko, bo te było niegrzeczne…

Dodatkowo przyznał, że to była częsta metoda „wychowawcza” jaką stosował wobec 6-latka. Według ukraińskich mediów rodzice stracą prawo do wychowywania dziecka.

Źródło: Facebook