Teren wokół katedry Notre Dame mocno skażony. Normy przekroczone od 400 do 800 razy

Odbudowa katedry Notre Dame po pożarze, a także możliwość przywrócenia jej wcześniej prowizorycznej funkcji sakralnej mogą się skomplikować. Pomiary dokonane we wnętrzu i wokół budynku wskazują, że normy skażenia tego tereny ołowiem są przekroczone od 400 do nawet 800 razy.

Ołów pochodzi przede wszystkim z dachu katedry, który strawił pożar. Maksymalny dopuszczalny próg obecności cząstek ołowiu w glebie wynosi 1000 μg / m2.

Laboratorium prefektury centralnej policji określili skażenie wyższe od norm od 10 do 740 razy wewnątrz katedry, do 500 razy na placu katedralnym i od 2 do 800 razy na sąsiednich ulicach.

Des taux de concentration au plomb 400 à 700 fois supérieurs au seuil autorisé ont été relevés sur les sols à l’intérieur et aux alentours de la cathédrale #NotreDame. Les autorités passent cette pollution sous silence. @p_pascariello https://t.co/3B0raM2yHj — Mediapart (@Mediapart) July 4, 2019

Budzi to obawy o poważne konsekwencje dla pracowników zatrudnionych przy odbudowie, ale też dla okolicznych mieszkańców. Naukowcy informują, że na przykład w zakładach recyklingu baterii, wykrywane są dawki wyższe dwunastokrotnie od norm, a przy 400-krotnie wyższych mogą już nastąpić „dramatyczne” konsekwencje dla zdrowia.

Incendie de Notre-Dame : des taux de plomb jusqu'à 800 fois supérieurs aux normes, révèle Mediaparthttps://t.co/L1gCEGGhoP pic.twitter.com/PYJyqBq0Eb — franceinfo (@franceinfo) July 4, 2019

Źródło: France Info