To trzeba zobaczyć! Niesamowite nagranie z przelotu nad marsem! Tego jeszcze nie było [VIDEO]

Na podstawie danych z zaginionej sondy Mars Reconnaissance Orbiter stworzono niesamowite nagranie z przelotu na marsjańską równiną Meridiani Planum w rozdzielczości 8K. Widok zapiera dech w piersiach.

Meridiani Platinum to marsjańska równina położona w okolicach równika. Jest to spory obszar zajmujący 8 tysięcy kilometrów kwadratowych.

To właśnie Meridiani Platinum przemierzał łazik MER-B Opportunity, z którym ziemia straciła łączność w czerwcu 2018 roku. Powodem miała być potężna burza piaskowa.

Teraz powstało nagranie wideo w rozdzielczości 8K ukazujące przelot nad obszarem ok. 1km, leżącym w równinie Meridiani Platinum.

Nagranie zapiera dech w piersiach, a jego najciekawszym elementem jest ogromny krater.

Interesuje on nie tylko widzów nagrania, ale również naukowców, którzy nie mogą dojść do tego skąd wzięły się wyżłobienia na jego ścianach. Czy to ślady po spływającej wodzie? Jeśli tak to byłoby to przełomowe odkrycie.

Źródło: Interia, YouTube