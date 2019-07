Wielka afera w Łebie. Biedronkobus dzieli Polaków. Handlarze oburzeni działaniami sieciówki

Popularna siec handlowa postanowiła wprowadzić Biedronkobus, który zabiera turystów spod plaży do swoich sklepów umieszczonych na obrzeżach turystycznych miejscowości. W Łebie ostro protestują lokalni handlarze oraz właściciele punktów gastronomicznych.

– Wielu turystów woli się żywić we własnym zakresie lub po prostu oszczędzić podczas bieżących zakupów spożywczych. Dzięki dojazdowi do Biedronki, położonej poza centrum miasta, robimy ukłon właśnie wobec tych klientów – mówi Łukasz Burda, dyrektor operacyjny regionu Koszalin w sieci Biedronka.

Kurs Biedronkobusem kosztuje symboliczną złotówkę i pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy na codziennych zakupach. Ceny w mniejszych sklepach w nadmorskich miejscowościach należą zdecydowanie do najwyższych w Polsce, a przebitka na niektórych produktach jest nawet dwukrotna.

Takim rozwiązaniem oburzeni są właściciele sklepów i barów, którzy tym samym tracą sporo klientów, a ich dzienny utarg jest znacznie niższy.

– To kolejny sposób, aby odebrać nam klientów. W sezonie wakacyjnym różne sieci handlowe zlatują się do Łeby na żer. Nachapią się i wyjadą, a przecież to my powinniśmy móc zarobić na utrzymanie biznesu, ZUS-y i podatki – oburza się przedsiębiorca z Łeby, właściciel lokalnego sklepu spożywczego.

Spada przede wszystkim sprzedaż lodów, deserów, owoców i alkoholu, które w poprzednich latach turyści często kupowali po drodze na plażę. Teraz robią większe zakupy w Biedronce i nie muszą dokupować produktów w ciągu dnia.

– W tym sezonie ponownie pojawiły się sklepy Żabka, otwierane w kontenerach ulokowanych w podwórzu domów. Dostają koncesję na sprzedaż alkoholu. To przedsięwzięcia obliczone na 90 dni sezonu. Zarobią sobie i zadowoleni wyjeżdżają – dodaje przedsiębiorca z Łeby.

Niezadowoleni są również restauratorzy, którzy odnotowują mniejsze przychody. Turyści coraz częściej stawiają bowiem na gotowe dania z supermarketów i nie decydują się jadać w knajpach.

Cóż, tak działa prawo rynku. Sklepikarzom i właścicielom gastronomii nie pozostaje nic innego, jak dopasować się do zdrowej konkurencji i zawalczyć o klienta poprzez atrakcyjne ceny, dzięki którym turystom nie będzie się opłacać tracić czasu na dojazd i stanie w kolejkach, by zaoszczędzić symboliczną kwotę. Wbrew pozorom przebywający na urlopie również potrafią liczyć pieniądze…

Źródło: wp.pl/nczas.com