Wimbledon. Magda Linette odprawiła wschodząca gwiazdę światowego tenisa

Magda Linette zwyciężyła 17-letnią Amerykankę Amandę Anisimovą 6:4, 7:5 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. To największy sukces polskiej tenisistki w Wimbledonie.

Anisimowa jest uważana za wschodząca gwiazdę światowego tenisa. W pierwszej setce: tenisistek jest najmłodsza. Anisimowa, córka rosyjskich emigrantów jest na 26 pozycji w światowym rankingu tenisistek. Linette zajmuje 75 miejsce.

W pierwszym secie nasza zawodniczka szybko przełamała Amerykankę wygrywając wszystkie swoje podania. Linette wygrała tego seta 6:4.

W drugim scenariusz był podobny. Magda już prowadziła 4:3 po przełamaniu Amerykanki. W ósmym gemie przy serwisie Linette, Anisimowa miała aż 5 break pointów, ale nie wykorzystała żadnego. Ostatecznie ten gem trwający ponad 10 minut wygrała nasza zawodniczka. 5:3 dla Magdy.

Jednak było widać, że Anisimowa gra coraz lepiej. Wygrała swoje podanie na 5:4. Kiedy była nadzieja, że Polka następnym gemie zakończy mecz, została po raz pierwszy przełamana. Zrobiło się 5:5. Wydawało się, że Amanda, która wróciła do gry, może wygrać tego seta, to właśnie wtedy Magda pokazała silną wolę zwycięstwa. Nie załamała się, ale przeciwnie, ruszyła do zdecydowanego ataku. Ponownie przełamała Amerykankę, następnie wygrała swojego gema i zakończyła ten set 7:5 cały mecz.

Mecz był bardzo zacięty. Bardzo rzadko gem kończył się wynikiem 40:0 lub 40:15. Niemal normą było 40:40 i gra na przewagi.

O zwycięstwie Linette zadecydowała bardzo równa forma w całym meczu, waleczność, z której jest znana oraz bardzo dobry lub dobry serwis. Anisimowa z kolei pokazała to, z czego jest znana tzn. długie wymiany piłek po samą linię. W tym meczu jednak, piłki po jej uderzeniach zdecydowanie za często lądowały poza linią. Wynikiem tego jest ujemny bilans zwycięskich piłek w stosunku do niewymuszonych błędów (19:29). Magda ten bilans ma dodatni (+2).

W III rundzie Magda zagra z Czeszką Petra Kvitovą, która dwukrotnie wygrała wimbledoński turniej.

Źródło: Na podstawie telewizyjnej transmisji Polsat Sport