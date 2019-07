Będzie małżeństwo z „Big Brother”? Angelika i Igor snują plany na przyszłość

Angelika i Igor są parą, to już oficjalna wiadomość. Byli mieszkańcy domu Wielkiego Brata wyznają, że z każdym dniem są coraz bliżej. Ponadto zdradzili również swoje plany na przyszłość.

Angelika i Igor już dawno temu wpadli sobie w oko. Są parą, a teraz zdradzają swoje zamiary. Na początku pragną razem zamieszkać.

– Wszyscy widzą w nas potencjał. Dostaję mnóstwo wiadomości, że pasujemy do siebie, że powinniśmy być razem. (…) U nas wszystko zachodzi bardzo szybko. Wiemy, co lubimy, co nas łączy. Mamy wspólne pasje, hobby i tak każdy dzień, każda godzina przeradzają się w coraz większą bliskość, chęć przebywania razem. Aż w końcu dochodzi do takiego zjednoczenia. Pomyśleliśmy, że może jednak powinniśmy spróbować i może nam wyjdzie – zdradziła Angelika.

– My się bardzo dobrze dogadujemy. W prawie każdym aspekcie. W różnych sytuacjach się uzupełniamy. mamy podobne charaktery. Ciągnie nas do siebie. Jesteśmy wobec siebie bardzo wyrozumiali – dodał Igor.

Problemem jest tylko odległość, jaka dzieli parę. Jednakże i z tym już byli mieszkańcy domu Wielkiego Brata postanowili się uporać – Angelika zaproponowała, aby Igor u niej zamieszkał.

– Myślę, że to jest normalny odruch. Wolę, żeby Igor był u mnie, niż miałby szukać hoteli czy mieszkania na wynajem. (…) Tak. Cieszę się, to jest szczere – wyznała.

