Bezczelna i zuchwała nowa gwiazda i bohaterka lewicy. Kapitan Carola Rackete wnosi oskarżenie przeciw MSW Italii Matteo Salviniemu

Carola Rackete, która była kapitanem statku Sea-Watch przemycającego do Europy imigrantów staranowała łódź straży przybrzeżnej i niemal na siłę wpłynęła na Lampedusę. Została tam zatrzymana, ale miejscowy sąd uznał, że działała w „stanie wyższej konieczności” (kilku emigrantów na pokładzie skarżyło się, że jest chorych) i pracującą dla organizacji „humaniatarnej” Niemkę zwolnił.

Pani Rackete, która ewidentnie złamała prawo, przez cały czas zachowywała się jak filmowa gwiazda, a teraz jeszcze wnosi oskarżenie przeciw wicepremierowi Włoch Salviniemu, który ośmielił się napisać o niej kilka słów prawdy.

Jeden z prawników Caroli Rackete ogłosił właśnie, że jego klientka ma zamiar złożyć skargę o „zniesławienie” przeciwko włoskiemu ministrowi spraw wewnętrznych Matteo Salviniemu. Skarga jest już przygotowana.

À la Une de @humanite_fr ce jeudi : « Sauver des vies n’est pas un crime » #PiaKlemp #CarolaRackete pic.twitter.com/HrVj0TVPsA — Rosa Moussaoui (@Rosamoussaoui) July 4, 2019

Salvini napisał o Rackete, że „łamie prawo i atakuje włoskie okręty wojenne, a potem wnosi przeciw mnie skargę” i dodał: „Nie boję się molestowania, ani bogatej i zepsutej niemieckiej komunistki! Buziaki”.

Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. 😁😁😁

Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca!

Bacioni 😘https://t.co/9CTRhoIT2C — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2019

Carola Rackete, dowodząca Sea-Watch 3, chciała wysadzić we Włoszech 40 migrantów. Chociaż została za siłowe wejście do portu (postępowy sędzia uznał, że „ratowała życie”), to prowadzone są przeciw niej jeszcze dwa oddzielne dochodzenia – w sprawie stawienia oporu funkcjonariuszowi państwa i pomocnictwa w nielegalnej imigracji. Dla międzynarodowej lewicy stała się nową bohaterką i „męczennicą”.