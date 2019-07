Esmeralda Godlewska bezpardonowo atakuje aktorkę Julię Wróblewską

Esmeralda Godlewska jest jedną z najbardziej znanych polskich patocelebrytek. Ostatnio zaatakowała ona Julię Wróblewską. Wszystko to w odniesieniu do wpisu, który młoda aktorka zamieściła kilka miesięcy temu w mediach społecznościowych.

Pod koniec lutego Wróblewska zamieściła film adresowany do swoich hejterów. Zasugerowała w nim, że są inne osoby aktywne w internecie, których działanie jest niegodne naśladowania, a mimo to nie spotyka ich agresja ze strony internautów.

– Próbujesz zrobić coś dobrego – fala hejtu. Robisz coś złego – bo możesz popełnić błąd, gdy cię cały czas obserwują – fala hejtu. Ale fali hejtu nie dostają laski które się będą na*****zielać na Fame MMA, bo jest ok, bo tak można. Bo te są ok. Wciąganie k***a koki z czyichś genitaliów i dawanie pięknego przykładu w busie wykonawców po koncercie jest ok? Szarganie polskiego godła jest ok? No Pudel już jasne, że się cieszy. Będzie hajs – powiedziała Wróblewska.

Nagranie to spotkało się z komentarzem Godlewskiej. – Dla mnie hit. Ile ona ma lat? Dwa? „Ameby umysłowe”. Stwierdziła aktoreczka, wpieprzająca zupkę dla dzieci. Ugotuj coś leniu – napisała w mediach społecznościowych.

– Kurde, mam konkurencję. Julia robi większą szopkę, niż ja na święta. Dajcie jej namiary na jakiegoś psychologa – zagubiła się w czasoprzestrzeni i zatrzymała w rozwoju nastolatki – dodała odnosząc się do rzekomych problemów psychicznych młodej aktorki.

Źródło: pudelek.pl