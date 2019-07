Goliat był Europejczykiem? Ważne odkrycie archeologów w Izraelu

Filistyni to lud historyczny, opisany także w Biblii. „Przybysze”, „wędrowcy” zamieszkiwali w starożytności tereny południowego wybrzeża Kanaanu położone na zachód od Judei. Pochodzenie etniczne Filistynów nie zostało definitywnie ustalone, ale podejrzewano pochodzenie indoeuropejskie.

Najnowsze badania zadają się tą teorię w pełni potwierdzać. Filistyni wzmiankowani są w źródłach egipskich i asyryjskich, a przez Biblię opisywani są jako jeden z głównych przeciwników starożytnych Izraelitów. Pokonał ich dopiero król Dawid.

Naukowcy wyśledzili obecnie europejskie pochodzenie Filistynów poprzez badania DNA kości, przede wszystkim szczątków wydobytych przez archeologów w Askalonie, które wysłano do laboratoriów w Niemczech.

Favorite places in the biblical Negev #3: Ziklag – this was David's city when he dwelled among the Philistines (1 Sam 27:6). pic.twitter.com/n91BylXrtt

