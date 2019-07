Hamburger, mozzarella, łosoś norweski – to właśnie PiS przedstawia światu jako „tradycyjne polskie dania”

Hamburger, mozzarella, łosoś norweski – jakby ktoś jeszcze nie wiedział to są to tradycyjne polskie potrawy. Tak przynajmniej zdaje się twierdzić nasz miłościwie zawiadujący państwowym lewiatanem rząd. Trudno nazwać to gafą bo ten poziom absurdu aż nie mieści się w głowie.

„Summer Fancy Food Show” to ogromna impreza branżowa firm gastronomicznych, rokrocznie organizowana w Stanach Zjednoczonych. Biorą w niej udział tysiące wystawców ze wszystkich zakątków kuli ziemskiej. Jest to świetna okazja na reklamę krajowych produktów.

W tegorocznej edycji udział wzięła również Polska. Jednak ci, którzy odwiedzali polskie stoiska po to aby skosztować pierogów czy gołąbków, zostawali odprawiani z kwitkiem.

Okazuje się bowiem, że mamy nowe tradycyjne polskie potrawy, a należą do nich np. hamburger, mozzarella czy łosoś norweski. Tak przynajmniej wynika ze specjalnie sporządzonego katalogu, który podpisał imieniem i nazwiskiem polski minister rolnictwa.

Wyszło tak jakbyśmy jako kraj nie mieli czym się pochwalić i musieli „kraść” cudze potrawy, a przecież nasza narodowa kuchnia jest bardzo bogata i różnorodna w zależności od regionu.

Sprawa wyszła na jaw dzięki Amerykaninowi polskiego pochodzenia, który zjawił się na targach właśnie po to by posmakować kuchni z kraju pochodzenia ale niestety się rozczarował. Relację zdał w swoich mediach społecznościowych.

Źródło: Facebook