Izrael przygotowuje się do „operacji na dużą skalę”. Setki Palestyńczyków ruszyły na strefę graniczną

Władze Strefy Gazy podają, że ponad 20 Palestyńczyków zostało rannych w protestach granicznych. Do starć doszło po tym, jak Netanjahu ostrzegł armię, że „przygotowuje się do operacji na dużą skalę”.

Ministerstwo Zdrowia Gazy podało, iż 40 Palestyńczyków zostało rannych, 22 z powodu pożaru, w piątek podczas protestów wzdłuż granicy Izrael-Gaza. Z kolei dwóch demonstrantów, którzy przekroczyli ogrodzenie graniczne, zostało aresztowanych. Dwóch innych protestujących złamało ogrodzenie graniczne, ale wróciło do Gazy, zanim siły izraelskie mogły je zatrzymać.

Według Izraelskich Sił Obronnych, około 7000 Palestyńczyków wzięło udział w protestach w kilku miejscach w Gazie. Niektórzy z nich rzucali urządzenia wybuchowe do sił bezpieczeństwa, które odpowiedziały za pomocą protokołu.

Demonstracje nie odbiegały od zarysów wyznaczonych przez Hamas, dzięki którym protestującym nie wolno zbliżać się do ogrodzenia granicznego. Inspektorzy w imieniu komitetu organizacyjnego cotygodniowych demonstracji March of Return pracowali, aby zapobiec eskalacji.

Komitet organizacyjny wezwał mieszkańców Gazy do protestu przeciwko niedawnej konferencji ekonomicznej w Bahrajnie. Dodano, że ​​Palestyńczycy w Gazie „będą kontynuować ludową walkę z narzędziami, którymi dysponują, by przeciwstawić się Trumpowi”.

Premier Benjamin Netanjahu odwiedził południe w środę, mówiąc, że armia przygotowuje się do możliwości przeprowadzenia na dużą skalę operacji wojskowej w Gazie.

– Nasza polityka jest jasna. Chcemy wrócić spokojnie, ale jednocześnie przygotowujemy się do operacji wojskowej na dużą skalę, jeśli to konieczne. To są moje rozkazy dla wojska – powiedział premier Izraela.

Źródło: haaretz.com