Kara śmierci dla morderców musi zostać przywrócona. Ziemkiewicz wyjaśnia dlaczego „elita” jej nie chce

Rafał Ziemkiewicz w ostrych słowach powiedział to, co uważa większość Polaków. Powinno się przywrócić karę śmierci.

Rafał Ziemkiewicz udzielił wywiadu „Super Expressowi”, gdzie wypowiedział się na temat przywrócenia kary śmierci.

Dziennikarze „Super Expressu” zapytali popularnego publicystę dlaczego mamy taki dysonans: z jednej strony większość ludzi chce kary śmierci natomiast prawnicze elity i politycy nie chcą takiego rozwiązania.

„Bo tzw. liberalne elity mówią, że demokracja jest najważniejsza, ale nie przyjmują do wiadomości wyroków demokratycznych wyborów, jeśli te są nie po ich myśli. Większość społeczeństwa chce kary śmierci, ale zdaniem elity niesłusznie, bo to jacyś dzicy ludzie, którzy kierują się rządzą zemsty.”

„Tu widać różnicę między Europą a Stanami Zjednoczonymi. W USA jajogłowi mogą krzyczeć co chcą, ale gdy większość ludzi chce kary śmierci, to ona obowiązuje. Z wieloma obostrzeniami, o skazania do wykonania wyroku często mija 20 lat, ale jednak kara śmierci jest. W Europie, gdy większość ludzi chce kary śmierci, to elity uważają, że ludzie są głupi i nie należy ich woli szanować.”

Źródło: Super Express