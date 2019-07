Kawior z… Madagaskaru. Pierwszy kraj afrykański hoduje jesiotry

Madagaskar podjął produkcję kawioru i jest pierwszym afrykańskim krajem, który wchodzi na ten rynek. W ubiegłym roku wyeksportowano z wyspy pierwszą tonę tego przysmaku.

Poza Rosją, dużymi graczami na kawiorowym rynku są m.in. Chiny, Francja, czy Włochy. Ceny magaskiego kawioru są dość konkurencyjne. 100 euro za 100 g to dwa do trzech razy taniej, niż np. cena kawioru z Francji.

Pierwszą symboliczną partię kawioru z Madagaskaru wyprodukowano w dniu święta narodowego tego kraju 26 czerwca 2017 roku. W ub. roku była już tona, a teraz ilość ta ma się znacznie zwiększyć. Kawior z Bieługi oczekiwany jest np. dopiero w roku 2025.

Pierwsza farma hodowli jesiotra w Afryce wydawała się szaleństwem. Jesiotry nie żyją na tym kontynencie. Wyniki produkcji okazały się jednak więcej niż obiecujące. Firmę, która wymagała dużych nakładów finansowych założyło trzech partnerów z Francji jeszcze w 2009 roku.

Na miejsce hodowli wybrano obszar 6 ha w gminie Ambatolaona, około półtorej godziny dogi od stolicy kraju Antananarivy. Farma znajduje się na jeziorze Mantasoa. Ikrę pięciu gatunków jesiotra importuje się z Europy. Gospodarstwo posiada też przetwórnię spełniającą normy europejskie.

Większość produkcji pod marką Rova Caviar trafia jak na razie na francuski Reunion. Firma zatrudnia 90 Francuzów i Malgaszów i szkoli około 300 kolejnych osób. Stawia na rozwój i ma plany zostania trzecim producentem kawioru na świecie.Do kawioru przydałaby się jeszcze dobra… wódka. Może warto podrzucić jakąś licencję z Polski?

“A lot of people laughed at us,” says Delphyne Dabezies, the head of Rova Caviar, admitting that the enterprise was a big gamble.

“But we took the time to prove that this is serious. Madagascar caviar is now the only caviar produced in Africa and the Indian Ocean.” pic.twitter.com/mxsK50urF2

— SADC news (@NewsSadc) July 5, 2019